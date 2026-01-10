calcio
10 gennaio 2026 alle 20:23
Promozione, al Bonorva il difensore Federico CariaDa ragazzo ha giocato nel Macomer e nell'Alghero
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Nuovo arrivo in casa Bonorva. La società ha tesserato Federico Caria, difensore classe 2008.
Da ragazzo ha giocato nel Macomer e nell'Alghero. Quest'anno ha iniziato la stagione con l'Ovodda.
Ora il salto al Bonorva, squadra di alta classifica del girone B della Promozione dove Federico Caria non potrà che crescere e fare esperienza.
© Riproduzione riservata