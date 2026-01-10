Nuovo arrivo in casa Bonorva. La società ha tesserato Federico Caria, difensore classe 2008.

Da ragazzo ha giocato nel Macomer e nell'Alghero. Quest'anno ha iniziato la stagione con l'Ovodda.

Ora il salto al Bonorva, squadra di alta classifica del girone B della Promozione dove Federico Caria non potrà che crescere e fare esperienza.

