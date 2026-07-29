Prosegue il cammino dell'Italia agli Europei Under 18 e tra i protagonisti c'è ancora Thomas Acunzo. Il pivot originario di Selargius ha firmato una doppia doppia da 12 punti e 10 rimbalzi nel successo per 83-71 sulla Lituania, risultato che vale agli azzurri l'accesso ai quarti di finale della rassegna continentale in corso a Trento e Rovereto.

Capitano della formazione guidata da Marco Sodini, Acunzo ha disputato oltre 33 minuti, contribuendo anche con 3 assist e 3 recuperi. A trascinare l'Italia sono stati soprattutto i 19 punti di Cheickh Niang e i 16 di Federico Bottelli.

Gli azzurri hanno preso definitivamente il controllo della gara nel secondo tempo, conquistando così un posto tra le migliori otto d'Europa. Domani torneranno in campo per i quarti di finale, dove affronteranno la vincente della sfida tra Austria e Turchia.

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