L'Esperia continua a ridisegnare il proprio organico in vista del campionato di Serie B Interregionale. Dopo aver affidato la cabina di regia a Luca Sanna, il club cagliaritano ha ufficializzato anche l'arrivo di Ezio Gallizzi, playmaker sassarese reduce dall'esperienza in Serie B Nazionale con Piazza Armerina.

Classe 2000, Gallizzi porta in dote un importante bagaglio di esperienza maturato nella terza serie nazionale. Nell'ultima stagione ha prodotto 5,4 punti e 3,2 assist di media, mentre in passato ha vestito anche le maglie di Alessandria, Pavia, Cesena, Bergamo, Montegranaro e Legnano.

Cresciuto nel settore giovanile della Dinamo Sassari, il nuovo regista rossoblù ha esordito in Serie A con la prima squadra biancoblù nel 2017. Successivamente ha vissuto anche un'esperienza nel Capoluogo con la Cagliari Dinamo Academy, disputando il campionato di Serie A2 nella stagione 2018/19.

Il mercato dell'Esperia entra ora nel vivo: la dirigenza continua a lavorare soprattutto sotto canestro, dove sono attesi altri rinforzi dopo gli addii di Thiam e Morgillo.

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