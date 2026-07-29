serie d
29 luglio 2026 alle 21:08
L'Ossese conferma il centrocampista MainardiTornato a gennaio, ha offerto un gran contributo alla causa bianconera
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La Polisportiva Ossese annuncia ufficialmente la conferma di Marcos Mainardi per la stagione 2026/2027 in Serie D.
Mainardi, centrocampista dalle grandi doti qualitative e balistiche, dopo il suo ritorno a Ossi nel gennaio scorso e il suo decisivo contributo dato alla causa bianconera, sceglie di continuare a giocare con l'Ossese per un altro anno, facendo insieme il grande salto in Serie D nel quale certamente saprà dare ancora una volta il meglio di sé.
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