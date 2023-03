La Promosport Cagliari cerca la sesta vittoria in altrettante gare di campionato. I cagliaritani guidano la classifica di Serie C a pari punti con il Centumcellae, anche se i laziali hanno una gara in più. Domenica la Promosport proverà a proseguire la striscia vincente in trasferta contro Nautilus Roma, formazione che finora ha raccolto 7 punti in 5 gare.

Impegno esterno anche per la Rari Nantes Cagliari, che affronterà sabato a Monterotondo la Virtus Flaminio. La Rari Nantes, dopo aver perso le prime tre gare di campionato, ha trovato due successi nelle scorse due uscite e proverà a ripetersi contro una squadra che la precede in classifica con un solo punto di vantaggio.

Non giocherà questo weekend, invece, la Promogest Quartu per il turno di riposo.

