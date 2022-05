A dieci giorni dal Campionato Mondiale juniores, le nazionali di tutto il mondo iniziano a testare il campo di regata di Torregrande che sarà teatro dell’evento dal 16 al 22 maggio.

Gli atleti italiani, ma anche di Singapore, Cina, Repubblica Ceca, Taiwan, Croazia hanno già raggiunto il golfo di Oristano. In questi giorni, svolgono delle sessioni di allenamento per farsi trovare pronti alla competizione, che si svolgerà con il regolamento approntato per le Olimpiadi di Parigi 2024. Le categorie in acqua saranno Under 21, 17 e 15.

Gli eventi in programma. Intorno al grande spettacolo sportivo, che arriva in scia al Mondiale assoluto disputato nello stesso specchio di mare lo scorso ottobre, si svolgerà una serie di eventi collaterali legati al mondo del mare, della sostenibilità ambientale, della cultura con il KiteFoil Fest, mentre sul lungomare sorgerà un villaggio dedicato allo sport e all’enogastronomia aperto al pubblico.

Al Mondiale, targato Open Water Challenge ed Eolo Beach, parteciperanno tra i novanta e cento concorrenti.

