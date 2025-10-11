Per la seconda giornata del girone 6 del campionato nazionale di Serie A2 di tennis maschile a squadre, il Tc Alghero Mp Finance vola a Prato.

Dopo la sconfitta casalinga contro il Ct Albinea nello storico esordio nella categoria, i ragazzi di capitan Gino Asara giocano sui campi del Tc Bisenzio.

I toscani arrivano dalla vittoria per 4-2 in casa del Giuseppucci Macerata.

Capitan Asara rilegge la sfida del primo turno: “E' stata una sconfitta pesante come dice il punteggio, complice l'assenza dei nostri stranieri, che non ci ha permesso di far “scalare” gli altri giocatori. Albinea si è presentata con la formazione al completo, molto blasonata e sarà sicuramente la prima forza del girone, con Kopp 300 Atp, poi da “4” avevano un vivaio 2.6 che è stato 500 del mondo in singolare e 300 in doppio. Poi hanno anche due doppi molto forti. Una squadra molto forte. Punteggio severo, anche se potevamo fare un paio di punti. Se avessimo perso 4-2 non avremmo rubato niente. Purtroppo non siamo andati bene, vediamo domenica . La squadra sarà più unita – auspica Asara - speriamo di avere anche gli stranieri nelle prossime partite, in modo tale da essere più competitivi. Il campionato è appena all'inizio, speriamo di crescere partita dopo partita e far salire il livello”.

© Riproduzione riservata