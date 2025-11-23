Calcio
23 novembre 2025 alle 13:30
Prima e Seconda categoria, rinviate per maltempo diverse gareCampi impraticabili a Sadali, Escalaplano, Ollolai ed Esterzili
La nevicato di ieri, ha imposto per oggi il rinvio della gara di Prima categoria Sadali-Orrolese. La decisione è del Comitato regionale su richiesta motivata da parte della Società Sadali (impraticabilità del terreno di gioco causa le avverse condizioni meteorologiche).
Nel campionato di Seconda categoria, sono state rinviate per lo stesso motivo Escalaplano-Seulo, Ollolai-Santu Predu e Santa Vittoria Esterzili-Havana San Basilio.
