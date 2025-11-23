La gara del girone B di Prima categoria Arbus-Villamassargia in programma questo pomeriggio, è stata rinviata per il maltempo. Il provvedimento arriva a seguito dell’ordinanza comunale che, a causa delle condizioni meteorologiche avverse e della conseguente impraticabilità del terreno di gioco, ha disposto la sospensione dell’utilizzo dell’impianto sportivo. La nuova data di disputa dell’incontro sarà resa nota non appena verrà ufficializzata dagli organi competenti.

© Riproduzione riservata