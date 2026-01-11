Vola l'Accademia Sulcitana nel girone A di Prima categoria. La squadra di Villa San Pietro batte anche il Tertenia per 3-2, profitta della sconfitta e del momento difficile del Decimo 0 (piegato dal Sestu per 1-0) e vola solitaria al primo posto con 37 punti.

Tre in più dello stesso Decimo 07 e sei della Gioventù Sarroch, costretta al pari (1-1) dal coriaceo San Vito di Angelo Padiglia. Sempre nel girone A vittorie del Decimoputzu sul Quartu 2000 (4-2), del La Palma sul Villagrande (6-2), della Gialeto sull'Ulassai (2-0). Pareggi fra Azzurra e Idolo (1-1) e fra Bariese e Cardedu (1-1).

Negli altri gironi comandano Masainas, Supramonte e Monte Alma. Nel girone B, il Masainas ha travolto il Perdaxius per 3-0. Buon momento dell'Arbus, che vince ugualamente per 3-0 a Segariu, occupando il secondo posto , quattro in meno del Masainas. In questo girone continua la straordinaria risalita il Verde Isola di Carloforte. La squadra di Albertino Melis ha vinto per 4-1 a Gonnosfanadiga, portadosi al centro classifica con 23 punti. Nel girone D In testa c'è il Supramonte con 32 punti, inseguito da Fonni e Macomer con 30 punti. Attenzione però al Macomer, con 30 punti in classifica ma con una gara da recuperare. Oggi non ha giocato per le precarie condizioni meteo. Nel girone D, vola il Monte Alma con 37 punti, inseguito dal Lanteri (34) e da Valledoria e San Paolo a quota 26. La capolista è stata costretta al pari dal Malaspina (1-1).

