Negli anticipi di oggi del girone di Prima categoria il Sestu ha travolto l'Uragano Pirri per 5-1 mentre tra Frassinetti Azzurra Monserrato è finita 4-4.

Per tre volte in vantaggio la Frassinetti si è fatta raggiungere, rischiando la beffa nel secondo tempo con l'Azzurra in vantaggio (3-4) al 22’. Nel finale il gol del 4-4 firmato da Federico Schirru. Il Sestu travolgente sull'Uragano.

I locali sono passati in vantaggio con Carta, l'Uragano ha pareggiato con Deidda. Nella ripresa i quattro gol del Sestu siglati Denotti. Mura e doppietta di Serpi hanno fissato il 5-1.

© Riproduzione riservata