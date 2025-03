Vincono le grandi nei quattro gironi della Prima categoria.

Nel gruppo A è ancora primo lo Ierzu con due punti di vantaggio sul Decimoputzu: gli ogliastrini di Andrea Piccarreta hanno piegato per 2-1 il San Vito; il Decimoputzu ha travolto per 4-0 il La Palma.

Nel girone B ancora primo il Samugheo che ha vinto per 3-2 a Sant'Antioco. L'Arbus, secondo, ha travolto il Villasor per 4-0. Nel girone C, Thiesi sempre in vetta con un punto di vantaggio sull'Ozierese.

La capolista ha vinto per 3-1 a Fonni, l'Ozierese per 6-1 sul campo della Paulese. Nel girone D sempre primo il Campanedda che vincendo per 2-1 contro il Malaspina conserva tre punti di vantaggio sull'Oschierese, vittorioso a Laerru per 2-0.

© Riproduzione riservata