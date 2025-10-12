Prima categoria, travolgente finale del Decimo: il Quartu 2000 battuto per 5-1Negli ultimi venti minuti il Decimo ha accelerato
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il Quartu 2000 resiste un'ora al Decimo 07 nell'anticipo della Prima categoria, cedendo poi nel finale fino a subire un pesante 5-1.
Il Decimo allenato da Riccardo Spini, è passato in vantaggio con Dib al 20'.
Il pari per il Quartu 2000, allenato da Damiano Bartoli, lo ha siglato Lai al 60'. Fino a quel momento si è visto un buon Quartu 2000.
Negli ultimi venti minuti il Decimo ha accelerato, andando in rete con Licciardò, Ledda, Masta e Marongiu e fissando il risultato sul 5-1.