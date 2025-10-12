Il Quartu 2000 resiste un'ora al Decimo 07 nell'anticipo della Prima categoria, cedendo poi nel finale fino a subire un pesante 5-1.

Il Decimo allenato da Riccardo Spini, è passato in vantaggio con Dib al 20'.

Il pari per il Quartu 2000, allenato da Damiano Bartoli, lo ha siglato Lai al 60'. Fino a quel momento si è visto un buon Quartu 2000.

Negli ultimi venti minuti il Decimo ha accelerato, andando in rete con Licciardò, Ledda, Masta e Marongiu e fissando il risultato sul 5-1.

