Prima categoria, nel girone B Masainas sempre in vettaMacomer e Monte Alma al comando nei gironi C e D
Nel girone B della Prima categoria, il Masainas pareggia in casa col Furtei per 2-0 ma mantiene la vetta con quattro punti di vantaggio.
Da rilevare il nuovo successo della Verde Isola di Albertino Melis che piega per 1-0 l'Arbus. Nel girone C vince il Macomer per 4-3 sulla Corrasi e vola in vetta alla classifica con 29 punti. Un punto in più del Supramonte, costretto al pari (1-1) dalla Montalbo. Il Macomer è primo con 29 punti; il Supramonte insegue a 28.
Nel girone D vincono Monte Alma e Lanteri con la classifica invariata: il Monte Alma resta al primo posto con 33 punti. Il Lanteri insegue con 30 punti.