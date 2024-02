Masainas nel girone B e Buddusò nel gruppo C irresistibili con 15 punti di vantaggio sulle seconde nei rispettivi raggruppamenti. Il discorso Promozione sembra chiuso per loro con largo anticipo visto che stanno dominando da inizio stagione.

Oggi il Masainas ha travolto il Samugheo per 3-0 mentre il Buddusò ha vinto per 2-0 a Thiesi. Sorpresa nel girone A dove la Baunese, costretta al pari (1-1) dall'Azzurra di Monserrato, si è fatta superare in vetta, dall'Uta tornata al comando grazie anche al successo sul Cardedu per 5-0. L'Uta ha 48 punti, la

Baunese 46, lo Jerzu 45 e il CdiS Dolianova 42. Un campionato ancora tutto da giocare. Nel girone D pareggiano le grandi: Arzachena e Castelsardo hanno chiuso lo scontro diretto, pareggiando per 1-1. L'Arzachena resta prima con 52 punti; il Castelsardo secondo con 46 punti.

© Riproduzione riservata