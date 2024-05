Dopo il successo nei loro gironi di Masainas, Buddusò e Arzachena, anche l'Uta guadagna la Promozione. Decisivo il successo colto nell'ultima gara stagionale per 1-0 sul campo dell'Assemini.

L'Uta ha chiuso con 76 punti staccando di una sola lunghezza dalla Baunese che cercherà ora di raggiungere la Promozione attraverso il playoff con gli ogliastrini che affronteranno il Tonara secondo del girone B. Al playoff anche l'Atletico Bono che affronterà il Castelsardo (le due squadre hanno chiuso i loro gironi al secondo posto).

Per i playout salvezza, si giocheranno Frassinetti-San Vito, Senorbì-Perdaxius, Bittese-Macomer. Retrocesse in Seconda categoria Uragano Pirri, Castoir e Cardedu nel girone A, Fermassenti, Ussana e Suelo nel gruppo B, San Marco Cabras, Ollolai e Bultei nel girone C.

Nel gruppo D sono retrocesse Berchidda e Tissi e la perdente dello spareggio fra Olmedo e Palau. Per la salvezza il Porto Cervo, quintultimo con 35 punti, affronterà la vincente fra Olmedo e il Palau che hanno terminato terzultimi con 34 punti ciascuno.

