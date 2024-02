La Baunese vola al primo posto del girone A di Prima categoria; l'Arzachena allunga nel girone D e cerca la fuga per la Promozione dopo la rinuncia alla Serie D alla fine dell'ultima stagione. In casa smeraldina c’è insomma aria di rilancio, magari tornare in Serie D nel giro di due anni. La squadra è forte, tra i suoi pilastri il centrocampista Bonaquisti con un passato anche in Serie C. Giocatore insomma di altra categoria che quest'anno ha scelto di giocare in Prima per amore dell'Arzachena. La squadra gallurese è ora prima del suo girone con sei punti di vantaggio sl Castelsardo e sul Monte Alma.

Nel girone A, come detto, la Baunese è sola al comando dopo aver scavalcato l'Uta costretta al pari dal Quartu 2000. Avanza lo Ierzu, a tre punti dalla vetta.

Nei gironi B e C, i giochi sembrano fatti col Masainas in vetta nel gruppo B con 12 punti di vantaggio sul Samugheo e col Buddusò solitario in vetta con 13 lunghezze sulla Paulese.

Qualche curiosità: la Fermassenti è la squadra con meno punti, con due vittorie e 18 sconfitte. La squadra sulcitana è quella che ha anche subito più reti, 76, segnandone 15. Masainas e Buddusò sono le squadre che hanno vinto di più: 17 gare sulle venti giocate.

