Non cambia la classifica nei primi tre gironi della Prima categoria. Solo nel gruppo D, l'Arzachena è stata avvicinata dal Castelsardo, ora secondo con tre punti di distacco rispetto ai sei di domenica scorsa. Ma solo perchè la capolista oggi ha osservato il turno di riposo.

Nel girone A l'Uta vincendo per 3-1 sul San Vito conserva due punti di vantaggio sulla Baunese che ha piegato l'Asseminese per 2-0. Vittoria del Sestu per 4-1 sulla Frassinetti. Nel gruppo B la capolista Masainas ha vinto per 3-1 sul Tonara e conserva 15 punti di vantaggio sul Samugheo che ha vinto contro l'Ussana per 3-0. Nel girone C, il Buddusò ha piegato la San Marco per 3-1 conservando 15 punti di vantaggio sul Porto San Paolo e 19 sulla Paulese.

