Il San Vito resta in Prima categoria. La Frassinetti retrocede in Seconda categoria. Questo il verdetto del playout giocato dalle due squadre: il San Vito allenato da mister Angelo Padiglia domenica scorsa ha vinto per 2-0 in trasferta. Oggi in casa ha pareggiato per 0-0, cogliendo così una meritata salvezza grazie al successo esterno di sette giorni fa. Comprensibile la gioia e la soddisfazione del San Vito che ha giocato sul campo di Muravera.

«Una salvezza meritata», ha detto l'allenatore Angelo Padiglia. È stata una stagione sofferta per l'indisponibilità del nostro campo di calcio. Ringrazio la società i ragazzi e i nostri tifoci che ci hanno seguito. Una bella soddisfazione. Ci siamo salvati combattendo sino all'ultimo secondo. Alla Frassinetti auguro un pronto ritorno in Prima categoria. Il San Vito ha giocato con Ganadu, Palla, Cuccu, Oliveira, Cappai (75’ Melis), Rais 70’ Murru), Fanni, Dettori (75’ Padiglia), M. Vacca (65’ Boi), Zugliani, Zinzula. Allenatore Padiglia.

La Frassinetti con Boi, Grussu, A. Vacca, Loi, Fanni, Madau, Zucca, Figus, Durzu, Schirru, Scameroni. Allenatore Alberti.

Arbitro: Fronteddu di Nuoro.

Reti: 15’ Palla, 42’ Scameroni.

Finisce in parità a Muravera tra San Vito e Frassinetti. Si salvano i sarrabesi che si erano imposti 2 a 0 all’andata. La Frassinetti retrocede in Seconda categoria.

© Riproduzione riservata