Prima Categoria, il resoconto sulle galluresiIl punto della situazione dopo la terza giornata
Giunto alla terza giornata il campionato di Prima Categoria, che nei Gironi C e D comprende le quattro rappresentanti della Gallura, ha iniziato a delineare il ruolo che potrebbe assumere ognuna di esse. Certo è, che le due battistrada a punteggio pieno ( 9 punti ), stanno imprimendo un ritmo forsennato al gir. D, ma è anche vero che dietro a Monte Alma e Lanteri si trova un'agguerrita pattuglia, a 3 punti di distanza, che comprende anche Valledoria e Lauras. I Valligiani hanno iniziato la stagione con una vittoria , ma poi nella seconda hanno rallentato perdendo ad Ittiri, per poi tornare al successo ieri l'altro. I Luresi invece hanno esordito male, con la sconfitta di Nulvi , che di fatto ha spezzato quell'imbattibilità che durava ininterrotamente da due stagioni ( quelle di Terza e Seconda ). Molto probabilmente però , averla persa al primo approccio nella nuova categoria , ha tolto loro un peso, vista anche l'ottima reazione avuta nelle due successive gare: vittoria al " Limbara " contro il Sennori , bissata da quella di Ardara, contro il Ploaghe.
Chiudendo il discorso sul raggruppamento D , rimane da citare il Badesi 09 , che di punti ne ha 3 , frutto della vittoria all'esordio, ha cui ha fatto seguito la sconfitta interna col Porto Torres ed infine quella esterna di Nulvi. In questo girone non hanno ancora ottenuto punti sia F C Alghero che Ploaghe. Passando all'altro Girone , il C, c'è innanzitutto da dire che nessuna è a punteggio pieno : primo è il Macomer con 7 punti, ed una soltanto, il Pattada, non ne ha ancora ottenuti. L'Oschirese , così si completa il lotto delle Galluresi,vanta 4 punti in classifica : ha perso la prima a Fonni, vinto quella successiva in casa con la Corrasi Oliena , e domenica scorsa a sfiorato l'impresa in quel di Orosei, contro la Fanum, ma è stata raggiunta sul pari a 10' dal termine.