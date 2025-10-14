Nello scorso weekend ha preso il via anche il torneo di Divisione Regionale 2 di basket. In campo tutti e tre i gironi sardi per la prima giornata di andata.

Sud. Tra le gare in programma spiccano le vittorie esterne di Genneruxi Cagliari e Carloforte. I primi portano a casa i 2 punti espugnando il campo del Serramanna per 61-73. I carlofortini, invece, si impongono sul parquet dell’esordiente Settimo per 55-60. Ospiti sempre avanti nell’arco dei 40’, con il massimo vantaggio sul +11 del 20’ (26-37). Nel terzo quarto i padroni di casa si riavvicinano fino al -3 del 30’ (39-42). Negli ultimi 10’ Aralossi e compagni tengono la testa avanti fino al +5 della sirena conclusiva. Miglior realizzatore è Repetto, del Carloforte, con 14 punti personali. Nette vittorie in casa, invece, di Cagliari Basket e Azzurra Oristano. I primi superano il Marrubiu per 73-46, dopo un’intera gara passata al comando (48-25 all’intervallo). Gli oristanesi, invece, si impongono con ancora maggior margine contro Il Gabbiano, per 105-45. Rinviate Carbonia-Condor, Primavera Gonnosfanadiga-Basket Iglesias e Beta-Cus Cagliari.

Nord. Nei due gironi settentrionali si sono giocate 7 delle 8 gare in programma. Nel girone A vittorie in trasferta per Sennori e Accademia Olmedo. Sennori espugna il parquet dell’Arzachena per 57-63, grazie anche ai 21 punti messi a segno da Moscaritolo. Olmedo, invece, batte a domicilio la Nova Pallacanestro La Maddalena per 56-69. Partita equilibrata fino all’intervallo (34-35 al 20’) e break ospite decisivo nell’ultimo quarto. Vittoria casalinga, invece, per l’Olimpia Olbia, contro la Mercede Alghero (75-69). Nel girone B netto successo della Dinamo 2000 contro l’Ichnos Nuoro, per 112-40. Ottimo l’esordio dello Shardana che espugna il campo del Macomer 2.0 per 72-79, trascinata da Manca, autore di 22 punti. Vittoria esterna anche del CMB Porto Torres, contro la Sant’Elene (41-51), Infine, il Ghilarza fa il suo esordio in casa con una vittoria, per 78-70, contro la Pallacanestro Nuoro.

