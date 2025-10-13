Elena Pirto sale ancora una volta sul podio per aver conquistato la medaglia d'argento ad Arezzo. Il sindaco Massimo Mulas, l’assessora allo Sport Gavina Muzzetto e tutta l’amministrazione comunale si sono congratulati con la giovane amazzone per aver conquistato la medaglia d'argento al trofeo “Quattro Regioni” ad Arezzo.

Elena, 19 anni, è una sportiva turritana che gareggia per l’associazione Equitazione Porto Torres, sotto la guida dell’allenatrice Maria Laura Borgacci. Nel corso delle tre tappe del trofeo, Elena ha dato il suo contributo decisivo alla squadra – composta da amazzoni provenienti da altre regioni – che ha conquistato la seconda posizione nella classifica generale. L’ottimo risultato è stato frutto di una gara molto tecnica, con otto giochi di abilità in cui vince chi commette meno errori nel minor tempo.

Un altro grande traguardo che dà lustro alla Città di Porto Torres e che si aggiunge a un anno ricco di ottimi risultati per lo sport e gli sportivi turritani.

