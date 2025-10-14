L’aria di casa porta fortuna al Cus Cagliari, che al debutto stagionale a Sa Duchessa ha centrato la prima vittoria in campionato superando la Nuova Pallacanestro Treviso. Un successo prezioso, arrivato al termine di una gara tutt’altro che semplice, in cui le universitarie hanno saputo reagire ai momenti difficili e trovare lucidità nei minuti decisivi.

Le cagliaritane hanno avuto il merito di non disunirsi dopo un avvio complicato e di costruire la propria vittoria sulla solidità difensiva e sulla grande serata di Giorgia Bovenzi (24 punti e 6 assist) e Kinga Piędel (18). Il +14 toccato nel secondo quarto ha mostrato il potenziale del gruppo, anche se alcune disattenzioni hanno consentito a Treviso di restare in partita fino all’ultimo.

«Era una partita da portare a casa in qualsiasi modo» ha commentato coach Federico Xaxa, soddisfatto ma lucido nell’analisi. «La squadra ha provato in tutti i modi a mettere intensità in difesa e siamo riusciti a contenere bene i loro attacchi. Dobbiamo però lavorare sulle distrazioni che permettono alle avversarie di rientrare: potevamo chiuderla già nel terzo quarto».

Il tecnico ha sottolineato anche i progressi sul piano del controllo del gioco rispetto alla sconfitta d’esordio a Umbertide. «Abbiamo avuto maggiore equilibrio e questo ci ha dato percentuali più alte. È un aspetto fondamentale: quando tiriamo in maniera affrettata, rischiamo di subire in contropiede».

