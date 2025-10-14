Nuovo riconoscimento per Gino Emanuele Melis, maestro e pluricampione di karate. L'atleta di Quartucciu, nella giornata di sabato, ha ricevuto il premio per meriti sportivi a livello nazionale allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli: ad assegnarlo il Centro Nazionale Sportivo Libertas, che gli ha consegnato una medaglia d'oro e un certificato «per l'eccellenza, la dedizione e la professionalità dimostrate quotidianamente sui campi sportivi».

Melis, avvocato e presidente del Consiglio comunale di Quartucciu, è stato premiato dal presidente del Centro Nazionale Sportivo Libertas, Andrea Pantano. Fra i suoi successi ci sono due ori ai Mondiali di karate nella specialità kumite (combattimento), due agli Europei, due titoli di Campione del Mediterraneo e dodici campionati italiani, fra cui l'ultimo conquistato a Castellanza. È inoltre atleta della Nazionale e la federazione gli ha conferito il prestigioso incarico di allenatore della Nazionale di kumite Centro-Sud Italia.

«Sono molto contento di aver ricevuto questo prestigioso riconoscimento», il commento di Melis, che a Quartucciu è maestro alla scuola Karate do Funakoshi col padre Giancarlo, docente nazionale 7° Dan e suo coach in tutte le competizioni. «È il frutto di passione, sudore e tanti sacrifici, in una location affascinante come il Maradona davanti a tantissimi sportivi di livello. Ci tengo a ringraziare di cuore mio padre, sempre al mio fianco e con consigli fondamentali, la mia famiglia e mia moglie Roberta. Questo non è assolutamente un punto d'arrivo: ora si riparte con ancora più impegno e determinazione per le nuove sfide che attendono me, mio padre e i nostri allievi. La bandiera dei Quattro Mori merita di sventolare ancora nei podi principali al mondo: testa al prossimo Mondiale, nel 2026 a Malta».

