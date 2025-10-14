Barbara Dessolis si è aggiudicata la sfida in famiglia con la sorella minore Marcella e si è qualificata per il tabellone femminile del quarto dei sei Itf Combined organizzati da Forte Village Sports Academy col supporto dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula.

Il match del turno decisivo delle qualificazioni femminili tra le due sorelle nuorese entrambe tesserate per il Tc Cagliari, si è concluso sul 6-2, 1-0 in favore di Barbara dopo il ritiro di Marcella a causa di un malessere. Nel turno precedente, Barbara aveva rifilato un doppio 6-0 alla compagna di circolo Valeria Barlini Pischedda, mentre Marcella aveva battuto 6-0, 6-2 la giapponese Mio Kijima. Domani, nel primo turno del main draw, Barbara Dessolis affronterà la georgiana Sofia Shapatava.

Avanza anche Alessandra Mazzola, tennista che gioca in A1 col Tc Cagliari in A1 e che a al Forte ha battuto 7-5, 6-3 la francese Mathilde Lollia. Eleonora Alvisi (che con le Tc cagliaritano gioca la A2) si è qualificata e affronterà Federica Urgesi, testa di serie numero 8.

Erano state tutte eliminate all’esordio le altre tenniste sarde in gara. Aurora Deidda (Milano 26) era stata sconfitta 6-0, 6-3 da Eleonora Alvisi; Ludovica Mazzucchelli (Tc Terranova Olbia) aveva subito un doppio 6-1 da Francesca Gandolfi; Francesca Mostallino (Tc Cagliari) aveva ceduto 6-1, 6-3 alla bulgara Aleksandra Mateva; Alessandra Pezzulla (Quattro Mori Tennis Team) sconfitta 6-1, 6-4 da Angelica Sara e Ruby Pinna (Tc Cagliari) 6-1, 6-1 da Marta Lombardini.

Nel doppio femminile, Mazzola è nei quarti come numero 2 del tabellone assieme alla ceca Linda Sevcikova, mentre Alvisi giocherà il primo turno con Gaia Maduzzi Edo ra sfidare la francese Delia Gaillard e la romena Alexia Lavinia Puiac.

Maschile. Erano stati all’esordio nelle qualificazioni il cagliaritano Paolo Emilio Cossu Floris, alfiere del Ct Zavaglia di Ravenna battuto 6-0, 6-2 da Daniel Aleksandar Amarandei, e Lorenzo Rocco del Tc Cagliari, che aveva incassato un 6-4, 6-0 da Filippo Callerio. Dopo lo stop nel turno decisivo delle qualificazioni maschili, in cui Niccolò Dessì aveva lottato fino al tiebreak nel primo set, perso 8-6, per poi non conquistare giochi nel secondo contro Sebastiano Cocola, il tennista del Quattro Mori Tennis Team può invece consolarsi nel doppio. Dessì disputerà i quarti di finale in coppia con Simone Macchione: i due hanno passato il turno approfittando del forfait di Federico Iannaccone e Luca Potenza, numero 4 del torneo e affronteranno il ceco Martin Krumich e lo slovacco Andrej Martin.

