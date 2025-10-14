Caccia ai primi due punti stagionali per la Nuova Icom San Salvatore Selargius, che mercoledì 15 ottobre (ore 15) debutta al PalaVienna contro la Salerno Basket ’92 nel posticipo della seconda giornata di Serie A2 femminile.

Dopo il ko all’esordio sul parquet di Valdarno, la formazione allenata da Maslarinos vuole voltare pagina davanti al proprio pubblico. Il capitano Ceccarelli analizza così la prima uscita stagionale: «L’approccio è stato giusto, soprattutto nel primo quarto abbiamo costruito buone cose in attacco ed eravamo solide in difesa. Poi però troppi errori e una cattiva transizione difensiva hanno permesso alle avversarie di rientrare. Guardando il bicchiere mezzo pieno, possiamo dire di aver tenuto testa a una squadra tra le migliori del girone e che stiamo andando nella direzione giusta, anche se c’è ancora molto lavoro da fare».

Salerno, reduce dal successo casalingo su Viterbo (66-52), arriverà in Sardegna con il morale alto: tra le protagoniste, la ex Virtus Valtcheva (17 punti) e Varga e Denes (12 a testa).

Per Ceccarelli, la sfida di mercoledì sarà l’occasione giusta per sbloccarsi: «Non sarà semplice, perché Salerno è giovane ma gioca con grande intensità ed energia. Dovremo correggere gli errori della scorsa settimana, limitare le palle perse e applicare meglio il piano partita del coach».

Sul clima nello spogliatoio, la capitana è ottimista: «Il gruppo è affiatato e c’è tanta voglia di fare bene. Siamo coperte in tutti i ruoli e stiamo trovando la giusta alchimia. Sono fiduciosa: ci sarà da divertirsi. Non vediamo l’ora di giocare davanti al nostro pubblico, sperando sia numeroso e caloroso come sempre».

