Clamoroso ribaltone all'Ossese: esonerato l'allenatore Giacomo Demartis. La decisione è stata ufficializzata pochi minuti fa dalla società del presidente Carlo Mentasti, che ha scelto di interrompere il rapporto con il tecnico che - nella scorsa stagione - aveva guidato i bianconeri a vincere la Coppa Italia di Eccellenza e chiudere il campionato al quarto posto, uscendo ai playoff contro il Tempio in semifinale solo per il peggior piazzamento nella stagione regolare (la partita era finita in pareggio). Al suo posto in arrivo Carlo Cotroneo, ex tecnico fra le altre di Castiadas e Ilvamaddalena.

Demartis lascia l'Ossese da imbattuto: in 5 giornate ha battuto il Tortolì e pareggiato le altre partite, 2-2 in trasferta contro Ilvamaddalena e Taloro Gavoi (l'ultima gara, sabato scorso), 0-0 in casa contro l'Iglesias e sul campo dell'Atletico Uri. Coi giallorossi era a sorpresa uscito in coppa al primo turno, perdendo ai rigori anche qui dopo due pareggi.

«La Polisportiva Ossese, nella riunione del Direttivo tenutasi ieri sera», l'annuncio del club, «dopo un’analisi lunga ed approfondita della situazione tecnica relativa alla Prima squadra, ha deliberato all’unanimità di sollevare dall’incarico il mister Giacomo Demartis. Allo stesso auguriamo un ricco e soddisfacente prosieguo di carriera e lo ringraziamo per quanto svolto sinora nella nostra Società».

Demartis, nativo proprio di Ossi, aveva chiuso la carriera da calciatore coi bianconeri nel 2022-2023. Poi aveva iniziato ad allenare sempre in Eccellenza col Ghilarza, prima del ritorno a casa nell'estate 2024. Il suo sostituto Cotroneo debutterà domenica in casa col Tempio, prendendo la squadra settima a 7 punti (-6 dalla Nuorese capolista e -4 dai galluresi prossimi avversari).

© Riproduzione riservata