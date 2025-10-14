Coppa Italia, attesa per Villasimius-NuoreseIn calendario anche Atletico Uri-Buddusò, Iglesias-Ferrini Cagliari, Tempio-Santa Teresa
Torna la Coppa Italia dei dilettanti, domani, mercoledì, si giocano alle ore 16, i quarti di finale di Eccellenza. In calendario Atletico Uri-Buddusò, Iglesias-Ferrini Cagliari, Tempio-Santa Teresa e Villasimius-Nuorese. Le partite di ritorno si giocano il 29 ottobre.
Grande l'attesa a Villasimius dove arriva la capolista Nuorese: uno scontro ad alto vertice visto che il Villasimius occupa il terzo posto nel campionato di Eccellenza.
Sempre domani, 15 ottobre, si giocano gli ottavi di finale della Coppa Italia di Promozione. Alle 16 Alghero-Bosa, Coghinas-Arzachena, Li Punti-Usinese, Selargius-Castiadas, Terralba-Arborea, Uta-Guspini, alle 18 Samugheo-Tonara e alle 18.30 Bonorva-Ozierese. Le gare di ritorno il 29 ottobre.