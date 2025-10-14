L'ex tecnico del settore giovanile del Cagliari, Emanuele Riu, è il nuovo allenatore della Women Torres. Classe 1980, nativo di Porto Torres, Riu si è presentato questa sera alla squadra in occasione della ripresa degli allenamenti e ha diretto la sua prima seduta in vista della sfida di domenica contro il Torino.

Subentra a Pierfranco Simula che si è dimesso per motivi personali dopo la prima giornata, che ha visto la sconfitta della squadra sassarese contro la Pro Sesto per 10-0.

Riu si è subito distinto attirando le attenzioni del Cagliari Calcio, in cui ha militato per sei anni nel settore giovanile. Fiuto del gol e personalità, sono tanti i campi blasonati calcati durante la sua carriera da calciatore: vestendo le maglie di Torres, Alghero, Tempio e Barletta, solo per citarne alcune. In qualità di tecnico ha dimostrato grande conoscenza del calcio, capacità empatiche e uno spiccato spirito di adattamento, allenando sia i più piccoli, ma anche i grandi alla guida del Castelsardo.

Per lui ora una nuova avventura sulla panchina della Women Torres, con l’obiettivo di portare la sua esperienza e il suo carisma in rossoblù.

