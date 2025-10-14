Dopo la prima giornata del campionato di serie C femminile la Women Torres perde il tecnico Pierfranco Simula. La società rossoblù dichiara: «La Women Torres comunica di aver ricevuto e accettato le dimissioni di mister Pierfranco Simula dal ruolo di allenatore della Prima Squadra. Al tecnico va il ringraziamento da parte della società per il lavoro svolto in questi mesi, conducendo la squadra agli Ottavi di Finale di Coppa Italia, e gli augura il meglio per il prosieguo di carriera».

Va detto che l'esordio nella Terza Serie è stato traumatico: le rossoblù hanno perso in casa contro la Pro Sesto per 10-0. Tanto che il presidente Andrea Budroni si è scusato coi tifosi “per la pessima figura”,

Dietro il forfait ci sono però altri motivi come chiarisce il direttore sportivo Paolo Scriboni: «Mister Simula ci ha comunicato di non poter più proseguire in questo percorso avviato durante l'estate per motivi strettamente personali. Noi come società e dirigenza, ma ancor prima come persone, abbiamo compreso le motivazioni del tecnico e accettato le sue dimissioni».

© Riproduzione riservata