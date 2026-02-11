Un circuito di incontri sportivi e formativi per favorire il confronto tra giovani cestisti di diverse realtà italiane. È l’Astro National League, iniziativa promossa dall’Astro Cagliari e dedicata alla squadra Esordienti (annata 2014), che nei prossimi mesi sarà impegnata in una serie di appuntamenti tra Sardegna e Penisola. Al progetto partecipano CXO Ospitaletto, Basket San Lazzaro, San Paolo Ostiense Roma, Dinamo Sassari, Ichnos Basket Nuoro e Azzurra Oristano.

Il calendario prenderà il via il 21 febbraio a Brescia, con una giornata organizzata insieme alla società di Ospitaletto, tra momenti di socialità, allenamenti congiunti e partite. L’iniziativa proseguirà con le tappe di Oristano (8 marzo), Roma (21 marzo), Nuoro (18 aprile), Bologna (25 aprile) e Sassari (3 maggio), oltre agli appuntamenti ospitati al PalaCep di Cagliari, dove il 10 maggio è previsto l’evento conclusivo con un triangolare insieme a Ichnos Nuoro e Dinamo Sassari.

Il progetto nasce con l’obiettivo di offrire ai giovani atleti occasioni di crescita sportiva ed educativa attraverso il confronto con altre realtà cestistiche, sostenuto dalla collaborazione di sponsor e società coinvolte. Per l’Astro si tratta di un’iniziativa che accompagna l’ultimo anno di minibasket dei ragazzi, affiancando all’attività sportiva momenti di condivisione e scambio di esperienze.

