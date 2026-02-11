Marcella Dessolis strappa il pass per il main draw dell'Itf15 di Sharm El Sheikh.

Sul cemento egiziano, la tennista nuorese, testa di serie numero 7 delle qualificazioni e 1248 al mondo, ha regolato 6-4, 6-1 la russa Kristina Belkova, numero 16 del tabellone e 1481 Wta.

All'esordio nel tabellone principale, Marcella sfiderà la numero 8 del seeding, la cinese Meng Yi Chen (774).

Stop nel turno decisivo delle qualificazioni per Barbara Dessolis, numero 5 del tabellone cadetto e 1147 della classifica mondiale, sconfitta 6-1, 6-2 dalla giapponese Mua Shigeta.

Insieme, le due sorelle nuoresi hanno superato il primo turno del tabellone di doppio, spuntandola 4-6, 6-3, 11-9 sulla coreana Eunji Lee e sula cinese Yuhan Liu.

Nei quarti di finale, le Dessolis sfideranno la coppia numero 3 del torneo, quella composta dalla kossovara Arlinda Rushiti e dalla tedesca Anja Wildgruber.

