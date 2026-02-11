Itf15 di Sharm El Sheikh, Marcella Dessolis si qualificaIn Egitto buona prova della tennista nuorese
Marcella Dessolis strappa il pass per il main draw dell'Itf15 di Sharm El Sheikh.
Sul cemento egiziano, la tennista nuorese, testa di serie numero 7 delle qualificazioni e 1248 al mondo, ha regolato 6-4, 6-1 la russa Kristina Belkova, numero 16 del tabellone e 1481 Wta.
All'esordio nel tabellone principale, Marcella sfiderà la numero 8 del seeding, la cinese Meng Yi Chen (774).
Stop nel turno decisivo delle qualificazioni per Barbara Dessolis, numero 5 del tabellone cadetto e 1147 della classifica mondiale, sconfitta 6-1, 6-2 dalla giapponese Mua Shigeta.
Insieme, le due sorelle nuoresi hanno superato il primo turno del tabellone di doppio, spuntandola 4-6, 6-3, 11-9 sulla coreana Eunji Lee e sula cinese Yuhan Liu.
Nei quarti di finale, le Dessolis sfideranno la coppia numero 3 del torneo, quella composta dalla kossovara Arlinda Rushiti e dalla tedesca Anja Wildgruber.