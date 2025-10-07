Nel campionato di Prima Categoria si è disputata la seconda giornata, e nei gironi D e C troviamo le 4 formazioni che rappresentano la Gallura. Nel primo citato, i risultati maturati ieri l'altro, riguardanti Badesi, Valledoria e Lauras, si sono rivelati diametralmente opposti a quelli registrati nella gara d'esordio. Il Lauras , ad esempio, si è prontamente riscattato (3-0 al Sennori), dopo l'amaro esordio di Nulvi, con un' ottima prova di squadra , in cui si è distinto il Brasiliano Dimitri Santos De Mattos, classe 2006, ed è stato salutato il ritorno in bianconero di Magri. Il Badesi 09 , corsaro all'esordio, è stato invece costretto a bagnare quello casalingo, con una sconfitta all'Inglese per mano del Porto Torres .

Vale lo stesso discorso per il Valledoria , che ad Ittiri ( primo a punteggio pieno , assieme a Monte Alma, Lanteri e Malaspina ), dopo essere partito alla grande , è stato raggiunto e superato. Altro pronto riscatto anche nel raggrupamento C , dove l' Oschirese si è imposta tra le mura amiche sulla Corrasi Oliena.

