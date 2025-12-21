L'Accademia Sulcitana vince per 6-1 a Decimoputzu e dimezza il distacco dalla capolista Decimo 0-7 battuta a sopresa per 3-0 sul campo del La Palma. Il Decimo 0-7 resta primo con 34 punti. L'Accademia Sulcitana insegue ora con 31 punti. Risale la classifica il Sestu, vittorioso per 2-1 sul Tertenia. Continua a perdere il Quartu 2000 piegato per 4-0 dall'Azzurra Monserrato. Il Quartu 200o resta a quattro punti in fondo alla classifica. Pari (1-1) fra Bariese e Villagrande, Vittoria (0-1) del Cardedu sulla Gialeto e del Sarroch che piega l'Idolo per 2-0. Pareggio (0-0) fra Ulassai e San Vito.

