Pareggio (1-1) nell’anticipo del girone A di Prima categoria fra il Quartu 2000 e il Vecchio Borgo Sant’Elia.

Un risultato deciso dai due Piras in campo, uno con la maglia dei locali, l'altro con quella del Sant'Elia.

Una partita senza grandi sussulti: nel primo tempo da segnalare un’occasione per parte con Limbardi per gli ospiti e Picciau per i biancoverdi.

Nella ripresa, al 21’ il neo entrato Mario Piras finalizza un preciso lancio di Schinardi. Uno a zero. Nel recupero il pareggio firmato da Jean Louis Piras con una splendida conclusione da fuori area. Un pari che accontenta le due squadre.

