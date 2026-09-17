Sessantaquattro squadre, quattro raggruppamenti da sedici, trenta giornate complessive: la Prima Categoria sarda torna in campo domenica 27 settembre e calerà il sipario domenica 2 maggio 2027.

I quattro gironi — A, B, C e D — sono tutti composti da sedici società. Il girone A raccoglie il Cagliaritano, il Sarrabus e l'Ogliastra; il B copre Medio Campidano, Sulcis, Oristanese e Barbagia meridionale; il C il Nuorese, il Goceano, il Marghine e la Gallura interna; il D il Sassarese, l'Anglona e la Gallura settentrionale.

Il calendario è identico per tutti e quattro i gironi quanto a date e orari: cambiano solo gli accoppiamenti.

L'impianto orario segue il cambio dell'ora.

Andata, dalla 1ª alla 4ª giornata (27 settembre – 18 ottobre): ore 16:00

(27 settembre – 18 ottobre): ore Andata, dalla 5ª alla 15ª giornata (25 ottobre – 10 gennaio): ore 15:00

(25 ottobre – 10 gennaio): ore Ritorno, dalla 1ª alla 10ª giornata (17 gennaio – 27 marzo): ore 15:00

(17 gennaio – 27 marzo): ore Ritorno, dalla 11ª alla 15ª giornata (4 aprile – 2 maggio): ore 16:00

Il ritorno alle 16:00 di inizio aprile coincide con il rientro dell'ora legale, così come la discesa alle 15:00 del 25 ottobre.

Soste e turni particolari

Sono tre le domeniche di stop e due le deroghe al classico turno domenicale.

Sosta natalizia. Dopo la 13ª giornata di andata del 20 dicembre, il campionato si ferma per le festività: niente gare il 27 dicembre e il 3 gennaio.

Turno infrasettimanale dell'Epifania. La 14ª di andata si gioca mercoledì 6 gennaio 2027 alle 15:00, in occasione della festività. È l'unico turno non domenicale collocato in settimana, e apre un ciclo ravvicinato: appena quattro giorni dopo, domenica 10 gennaio, si chiude il girone di andata con la 15ª giornata. Due partite in quattro giorni per tutte e sessantaquattro le squadre.

Sosta pasquale e anticipo al sabato. Nel girone di ritorno il campionato osserva un turno di riposo domenica 21 marzo. La 10ª di ritorno viene poi disputata sabato 27 marzo alle 15:00, in anticipo sulla domenica di Pasqua (28 marzo). Restano libere sia la Pasqua sia il lunedì dell'Angelo, con ripresa regolare domenica 4 aprile.

Le date, giornata per giornata

Girone di andata: 27/09, 4/10, 11/10, 18/10, 25/10, 1/11, 8/11, 15/11, 22/11, 29/11, 6/12, 13/12, 20/12, 6/01 (mercoledì), 10/01.

Girone di ritorno: 17/01, 24/01, 31/01, 7/02, 14/02, 21/02, 28/02, 7/03, 14/03, 27/03 (sabato), 4/04, 11/04, 18/04, 25/04, 2/05.

Il primo turno

Girone A — Baunese-Calcio Capoterra, Calcio Himalaya Mulinu B.-Tertenia, Cardedu-La Palma Cagliari, Idolo Calcio Arzana-Calcio Pirri, La Salle Calcio-Decimo 07, S.Vito-Sestu, San Basilio-Gioventù Sarroch, Ulassai-Azzurra Monserrato.

Girone B — Calcio Decimoputzu-Gialeto 1909, Gonnosfanadiga-Isili, Orrolese-Circolo Ricreativo Arborea, Sadali-Freccia Parte Montis, Santa Giusta-Villamassargia, Sanverese-Verde Isola, Segariu-Virtus Furtei, Tonara-Perdaxius.

Girone C — Atletico Bono-Abbasanta, Bittese-Supramonte, Bottidda-Lulese 1981, Dorgalese-Tuttavista Galtellì, Ghilarza-Silanus, Oschirese-Fanum Orosei, Santu Predu-Golfo Aranci, Tavolara-Corrasi Jr Oliena.

Girone D — Atletico Castelsardo-Bonnanaro 2019, Badesi 09-Sorso 1930, Ittiri-San Paolo Sassari, Lanteri Sassari-Malaspina, Olmedo-Siligo, Ottava-Lauras, Porto Torres-Ploaghe 1994, Stintino-Valledoria.

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