Serie D, turno infrasettimanale: il Monastir ad Anzio, l'Ossese ospita il TrastevereIl Budoni in Campania contro la Gelbison, il Latte Dolce ospite a Roma del Lodigiani
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La Serie D torna in campo questo pomeriggio.
Ad Anzio, il Monastir capolista cerca il tris contro i laziali battuti domenica dalla Cos; dirige Marco Mammoli di Perugia. Il tecnico Marcello Angheleddu si affida ancora alla compattezza del gruppo, l'arma che finora ha fatto la differenza.
Stesso orario a Bari Sardo, dove la Cos di Francesco Loi riceve la Certosa e prova a dare seguito al successo di domenica. Arbitro Davide Scalvi di Lodi.
Si comincia a mezzogiorno, con il Budoni in Campania sul campo della Gelbison: arbitra Danilo Ragno di Molfetta. Alle 16 il piatto forte al "Walter Frau" di Ossi, dove l'Ossese riceve il Trastevere in una sfida tra squadre a punteggio pieno, con i bianconeri sardi ancora a porta inviolata; arbitra Mauro Tomei di Sapri.
Chiude il Latte Dolce, ancora fermo a zero punti e atteso a Roma dall'Atletico Lodigiani, anch'esso a secco: gara che pesa in fondo alla classifica, arbitro Giuseppe Asaro di Marsala.