Riparte sotto il segno dell’aggregazione, della condivisione e del divertimento la stagione del Palmas Calcio, compagine che prenderà parte al torneo di Terza Categoria.

Il sodalizio presieduto da Stefania Piras sarà ai nastri di partenza rappresentando soprattutto un punto di riferimento della vita sociale, prima ancora che sportiva, per i ragazzi palmaresi e non solo. Una squadra composta prevalentemente da elementi del posto, guidata dal confermato Carlo Cadoni in panchina.

«Una società che va avanti grazie all’impegno di un gruppo di 25 dirigenti – il commento di Piras – che collaborano affinché vada avanti questa realtà. Per un paese piccolo come Palmas Arborea rappresenta una bella partecipazione».

Il Palmas Calcio punta a essere un punto di riferimento per i ragazzi palmaresi. «Saranno presenti tanti ragazzi giovanissimi – conferma la presidentessa – Uno degli obiettivi, sin dalla nascita della società, è quello di creare e garantire un ambiente ideale per i ragazzi del paese che vogliono fare sport e aggregazione. Tutti ragazzi che hanno aderito al progetto per puro spirito di divertimento e voglia di far parte di un gruppo, senza percepire rimborsi. Ci tengo a ringraziarli e ringraziare gli sponsor: senza il loro contributo sarebbe difficile portare avanti l’attività».

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