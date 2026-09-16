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Ci sono partite che meriterebbero un finale diverso, e quella di oggi al Budoni lascia proprio questa sensazione. I ragazzi di Bonomi escono sconfitti 2-1 dal campo della Gelbison dopo una prestazione di carattere, tradita dai centimetri: un palo, una traversa e un pareggio cancellato dalla bandierina alzata. Il risultato resta però quello che conta, e dopo il 2-2 con l'Aranova arriva il secondo stop del campionato. L'inizio è in salita. Al quarto d'ora i campani passano su palla inattiva: De Martino anticipa tutti in mezzo all'area e firma l'1-0. Il Budoni però non abbassa la testa. Al 19' Ragatzu scappa in ripartenza e fa tremare il palo, poi i galluresi prendono coraggio e al 36' si prendono il pareggio con Schirru, che rimette tutto in equilibrio. Si va al riposo sull'1-1, con la sensazione che la gara sia apertissima. Nella ripresa la partita si fa bloccata, più tattica che spettacolare, fino all'episodio che la decide: al 65' Coscia cade in area, è rigore. Kosovan si presenta sul dischetto e manda Di Giorgio dalla parte sbagliata. Da lì il Budoni si getta in avanti con tutto quello che ha. Gomez al 75' esulta per il 2-2, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Al minuto 80 Ragatzu vede di nuovo il legno negargli la gioia, stavolta la traversa. Gomez sfiora il pari di testa su calcio d'angolo, Di Giorgio salva su Pellacani e all'ultimo respiro è ancora il numero 10 a provarci, con il sinistro che esce di poco.