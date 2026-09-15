Al pari dell'Eccellenza anche la Promozione ha riaperto le danze, per quanto concerne il campionato. Tra Gallura e Anglona sono state 7 le formazioni a scendere in campo: Arzachena, Buddusò e Luogosanto, nonché Castelsardo,Coghinas, Monte Alma,San Giorgio Perfugas;con le ultime quattro a rappresentare il territorio dell'Anglona.Tra le Galluresi subito in evidenza il Luogosanto: inizio da "corsari" a Perfugas, con tanto di vittoria, nel derby " Anglogallurese", sulla San Giorgio, con un eloquente 0-3.Sempre in trasferta e per giunta in rimonta ( perdeva 3-0), il Buddusò ha bagnato il ritorno in Promozione, concludendo la gara di Bosa per 3-3, e dunque portandosi a casa un punto.

Male, alla prima, l'Arzachena: tra le mura amiche è stata infatti sconfitta dalla Macomerese, all'inglese. Eppure gli Smeraldini , di questo terzetto, erano stati gli unici a passare il turno di Coppa Italia , a spese proprio del Luogosanto.E passiamo alla rivelazione assoluta di questo primo scorcio di stagione : nel doppio confronto di Coppa Italia con la San Giorgio Perfugas, ha ottenuto altrettante vittorie, e sulle ali dell'entusiasmo ha stravinto nel turno inaugurale , superando per 6-1 il Thiesi. Parliamo della matricola Monte Alma di Nulvi , che così facendo è destinata a far parlare molto di sè in questa stagione.Non da meno il Castelsardo: nella sfida infinita di inizio stagione opposto al Coghinas , ha concesso a questi ultimi solo un pari nella Coppa Nazionale , senza che questo gli impedisse di passare il turno. Per 2 volte in quel di Santa Maria ha fatto bottino pieno: appunto in Coppa e ieri l'altro nella prima di campionato. Per finire una curiosità non legata al territorio "Galluranglonese": nel campionato di Promozione Sarda, appunto nel girone B, si disputa una Stracittadina , che più Stracittadina non si può , quella fra la Macomerese e la matricola Macomer.

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