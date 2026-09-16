Il Monastir cade 3-1 ad Anzio e incassa il primo stop stagionale, che interrompe il cammino netto della squadra di Angheleddu. Al "Bruschini" i sardi erano anche passati in vantaggio al 21' con Aloia, ma i laziali hanno ribaltato tutto con Meledandri al 30' e con la doppietta di Thiam, a segno al 55' e al 61'.

Niente da fare nemmeno per la Cos, superata 0-2 al "Mario Todde" di Bari Sardo dalla Certosa Vigor Campagnano: al 40' il vantaggio di Barzago, al termine di una bella triangolazione, poi al 75' il raddoppio di Vitolo.

Già a mezzogiorno era arrivato il ko del Budoni, battuto 2-1 in Campania dalla Gelbison.

Tre sconfitte su tre, dunque, per le sarde finora scese in campo. Il quadro si completerà alle 16 con l'Ossese, impegnata in casa contro il Trastevere, e con il Latte Dolce, atteso a Roma dall'Atletico Lodigiani: entrambe le gare sono ancora in corso.

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