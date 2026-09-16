Dalle arene dell’EuroVolley al parquet di Sa Rodia. A Oristano, il 25 e 26 settembre, il Sardegna Volleyball Challenge porterà in campo giocatrici che hanno appena affrontato le migliori nazionali del continente.

Saranno 13 le atlete presenti al torneo reduci dai Campionati europei, in rappresentanza di otto Paesi: Grecia, Serbia, Romania, Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Polonia, Slovenia e Danimarca. Quattro le squadre in gara: Panathinaikos Atene, Korabelka San Pietroburgo, CSO Voluntari e OK Tent Obrenovac.

Tra i nomi più attesi c’è la polacca Monika Lampkowska, protagonista del cammino della sua nazionale fino alle fasi finali dell’Europeo. Riflettori anche sulla slovena Lorena Lorber-Fijok e sull’olandese Nicole Van de Vosse, capace di realizzare 25 punti nella sfida contro il Portogallo. Particolare attenzione per la greca Markella Papageorgiou, una delle rivelazioni della rassegna e protagonista della storica qualificazione della Grecia ai quarti di finale.

La Serbia, medaglia di bronzo agli Europei, sarà rappresentata da Bojana Gočanin e Sladana Mirkovic. Nel Korabelka ci sarà anche Natalia Suvorova, già vista a Oristano nel 2018 con la nazionale giovanile russa e oggi nella selezione maggiore.

«Quando abbiamo iniziato a lavorare per questa quarta edizione avevamo l’obiettivo di portare a Oristano squadre e giocatrici di livello internazionale», sottolinea Roberto Porcheddu, presidente della Gymland. «Il fatto che ben 13 atlete abbiano appena disputato il Campionato Europeo è una conferma della qualità del torneo».

Il programma si apre venerdì 25 alle 17 con OK Tent Obrenovac-Korabelka San Pietroburgo, seguito alle 20.30 da Panathinaikos-CSO Voluntari. Sabato 26 le finali: alle 17 quella per il terzo posto, alle 20.30 la sfida per il titolo.

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