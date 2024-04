Nel girone A di Prima categoria continua il duello fra Ierzu e Uta, primo e seconda con 63 e 61 punti. Oggi lo Ierzu ha vinto sul campo della Frassinetti (1-4) e l'Uta sul terreno dell'Azzurra (0-2), L'Uta ha però giocato una gara in meno.

Hanno vinto l'Assemisese (3-1 sull'Uragano), la Baunaese (2-1 sul Quartu 2000), il Sestu (1-0 sul Settimo).

Nel girone B l'Uragano resta ultimo con 15 punti. Nel girone B il Masainas ha travolto il Decimoputzu per 7-1. Nel gruppo C vittoria del Buddusò per 6-2 sulla Paulese. Troppo forti. Il loro spazio è la Promozione già conquistata. Nel girone D, comanda l'Arzachena con 63 punti, il Castelsardo è secondo con 60 punti. Le due squadre non sono andate oltre il pari. Il Campanedda che ha vinto per 2-1 a Palau è ora terzo con 59 punti.

