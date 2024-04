I due gironi centrali (B e C) della prima categoria hanno già espresso le vincitrici (Masainas e Buddusò). Nei gruppi A e D invece la situazione è ancora parecchio ingaurbugliata. Nel girone A lo Ierzu allenatore da Andrea Piccarretta ha profittatp del turno di rippso dell'Uta per balzare un vetta alla classifica con 60 punti in 27 gare.

L'Uta è seconda con 58 punti e con una gara in meno rispetto alla neo capolista, la Baunse è terza con 57 punti in 26 gare, le stesse dell'Uta). Insomma, tante squadre che sognano la Promozione visto che sulla carta, non è tagliata fuori neppure il Dolianova, quarto con 55 punti in 27 partite giocate. Nel girone D l'Arzachena è prima xcon 62 punti , il Castelsardo secondo con due punti in meno il Camopanedda e il Monte Alma, terza e quarta con 56 e 55 punti. Tutte, hanno giocato finora 26 partite. Situazione insomma ingarbugliata come nel gorone A.

Masainas e Buddusò nei loro gironi ) (B e C), hanno invece dominato la stagione conquistando la Promozione con largo anticipo. Troppo forti: il Samugheo, secondo nel girone B è staccato fi 19 punti; il Buddusò re del girone C, di punti di vantaggio sulla seconda, la Paulese, ne ha addirittura 26. Troppi forti rispetto alle altre e campionati vinti giocando un gran bel calcio. Per loro l'appuntamento è in Promozione.

