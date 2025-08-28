Prima categoria, colpo in attacco: Fabio Nuvoli vestirà la maglia dell'Atletico SorsoSarà a disposizione dello staff tecnico fin da subito, pronto a dare il suo contributo fin dalle prime sedute di allenamento
L'Atletico Sorso annuncia un altro innesto di grande valore in vista del campionato di Prima categoria: Fabio Nuvoli, attaccante esperto e di comprovata qualità, entra ufficialmente a far parte della rosa.
Giocatore che non ha bisogno di presentazioni, Nuvoli porta con sé esperienza, carisma e una naturale propensione al gol, elementi che rappresentano un valore aggiunto fondamentale per il gruppo guidato da mister Congiatta. Sarà a disposizione dello staff tecnico fin da subito, pronto a dare il suo contributo fin dalle prime sedute di allenamento.
Con il suo arrivo, la squadra si arricchisce di un profilo offensivo di spessore, in grado di fare la differenza sia sul piano tecnico che sotto il profilo della leadership, dentro e fuori dal campo.
La dirigenza esprime grande soddisfazione per la buona riuscita dell’operazione, sottolineando la volontà del club di costruire un organico competitivo e ambizioso, capace di affrontare la nuova stagione con determinazione e spirito vincente.