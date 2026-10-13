Da venerdì 16 a domenica 18 ottobre si disputerà la 64ª edizione della cronoscalata Alghero-Scala Piccada, manifestazione firmata Ac Sassari col supporto di Regione, Comune e Fondazione Alghero e valida come secondo round del Super Civm, cioè le finali del Campionato Italiano Velocità Montagna.

Nell’edizione 2025, a imporsi fu il senese Mirko Torsellini, che al debutto ad Alghero su Norma M20Fc firmò il primo successo in carriera e salì sul gradino più alto del podio davanti alle Nova Proto dei siciliani Samuele Cassibba e Franco Caruso, al momento i primi due nella classifica delle finali. In attesa di conoscere l’elenco iscritti, già certa la presenza di Luigi Fazzino su Osella Pa30 Evo.

Il programma dell’edizione 2026 prevede, nella giornata di venerdì, le verifiche sportive (Hotel Green) e tecniche (via Emilio Lussu) e il briefing con i piloti (18.30). Dalle 9 di sabato le due manche di ricognizione e dalle 9 di domenica le due di gara lungo il percorso di 5100 metri ricavato lungo la Statale 292 che, dalle porte di Alghero, conduce fino alla Casa Cantoniera della Scala Piccada, in direzione Villanova Monteleone. A dirigere la gara sarà Fabrizio Fondacci.

“Iniziamo questa nuova edizione della storica gara algherese, di cui scopriamo sempre nuove potenzialità per il proprio fascino e per quello del contesto in cui si inserisce e di cui è parte integrante”, ha dichiarato il presidente di Ac Sassari, Giulio Pes di San Vittorio. “I numeri relativi agli iscritti sono consistenti e siamo impazienti di poter porgere nuovamente il benvenuto a quanti onorano l’appuntamento di Super Civm”.

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