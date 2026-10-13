Basket in carrozzina: la Dinamo Lab ingaggia il brasiliano Plinio MacedoIl neo acquisto proviene dalla squadra tedesca di Amburgo
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Un rinforzo per la Dinamo Lab che aumenta le ambizioni nel massimo campionato di basket in carrozzina. La società sassarese ha ingaggiato il brasiliano Plinio Macedo, classe 2004, proveniente dall’Amburgo.
Giocatore da 2,5 punti, Macedo porta in dote talento e voglia di continuare il proprio percorso di crescita. Nonostante la giovane età, il nuovo acquisto biancoblù vanta già un’importante esperienza internazionale: membro della nazionale del suo Paese, ha preso parte agli ultimi Campionati del Mondo, confrontandosi con il massimo livello della pallacanestro in carrozzina internazionale.
Con il suo arrivo, la Dinamo Lab aggiunge al roster un profilo giovane e di prospettiva, pronto a mettersi a disposizione dello staff tecnico e dei compagni per affrontare le sfide della nuova stagione.