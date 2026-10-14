Ha imparato ad essere forte e determinata dove la guerra ti insegna a non smettere mai di sperare. Oggi Okumu Achayo Vicky Lagu, nata e cresciuta in Sud Sudan, si è laureata in Economia aziendale all'Università di Cagliari, un traguardo che, racconta, fino a pochi anni fa sembrava impossibile.

«Sono nata e cresciuta in Sud Sudan, crescere tra conflitti e avversità mi ha insegnato la resilienza, la fede in Dio e la perseveranza - dice -. Nonostante la perdita di persone a me molto care e le numerose sfide affrontate, non ho mai smesso di credere in un futuro migliore».

Quel futuro ha preso lentamente forma a Cagliari, non però senza ostacoli. «Al mio arrivo ho dovuto affrontare problemi di salute e difficoltà linguistiche - ricorda -. A volte ho pensato di arrendermi ma l'Università di Cagliari mi è stata molto vicina». Un ruolo decisivo, sottolinea, l'ha avuto il progetto Safe/Unimed: «Ha cambiato la mia storia, la mia vita e il mio percorso. Non avrei mai sperato di raggiungere questo livello di istruzione, eppure eccomi qui oggi».

La sua tesi magistrale analizza lo sviluppo dell'intelligenza artificiale nella finanza aziendale africana, con un focus su Nigeria e Kenya. «Volevo capire cosa permetta alle banche di ottenere un valore concreto dall'IA e se vi siano prove sufficienti a dimostrarne il ritorno sull'investimento», spiega.

Il tirocinio l'ha svolto alla cooperativa Natural Power. Fuori dall'università, la sua passione è la musica. Canta nel coro "Laeti Cantorous" e ama esibirsi in piccoli concerti. «Cantare per gli anziani in una casa di riposo mi ha toccato il cuore - racconta - e ha rafforzato in me il desiderio di restituire qualcosa alla società, perché la musica è la mia forza».

Per il futuro ha le idee chiare: «Lavorare per aiutare gli altri, proprio come altri hanno aiutato me». Lo riassume con una frase di Martin Luther King Jr: «La domanda più insistente e urgente della vita è: cosa stai facendo per gli altri?». Poi non manca il ringraziamento finale: «Sono profondamente grata all'Università di Cagliari, a tutti coloro che mi hanno accolto e sostenuto e alla cooperativa Natural Power. Ringrazio sinceramente tutti coloro che hanno fatto parte del mio percorso».

(Unioneonline)

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