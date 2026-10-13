Si è concluso con successo nelle acque del Golfo dell’Asinara il 15° Campionato Italiano Over 55 di Canna da Natante 2026, con 44 atleti partecipanti, numeri da record per l’evento che si è tenuto nelle giornate del 10 e 11 ottobre a Porto Torres. Purtroppo le condizioni meteorologiche avverse non hanno consentito di disputare entrambe le prove previste, ma la gara ha reso protagonisti diversi atleti di talento. Sul gradino più alto del podio Ivano Lo Terzo con 180 prede, seguito da Giorgio Fiorentini con 156 prede e Claudio Polese con 193. Tra i migliori atleti sardi Giuseppe Piras con 48 prede, Andrea Biccheddu con 42 e Gigi Fiorentino con 11 prede. L'evento organizzato dall'Asd Pescatori del Golfo, mantiene la sua finalità: tutto il pescato è stato riscattato dai partecipanti e donato in beneficenza alla parrocchia del Santi Martiri Turritani. La cerimonia di premiazione è stata preceduta da un minuto di silenzio per la scomparsa della guardia giurata Marcello Fini. "Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della iniziativa- ha detto Antonio Nazzani, della Asd Pescatori del Golfo- tra cui la Fipsas, il responsabile nazionale canna da natante Maurizio Procopio, i giudici di gara, in particolare il Comandante della Capitaneria di Porto, Mirko Orrù, e l'assessore allo Sport del Comune di Porto Torres, Antonello Cabitta, per la loro presenza e per l’attenzione dimostrata verso un appuntamento sportivo di rilevanza nazionale."

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