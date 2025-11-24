Allungano il Decimo 07 nel girone A della Prima categoria e il Masainas negli gruppo B. Restano al comando Macomer e Fonni nel girone C, il Lantieri dimezza a tre punti lo svantaggio sulla capolista Monte Alma nel gruppo D.

Il campionato di Prima categoria tra conferme e sorprese, è giunto alla nona giornata. Il Decimo 07, vincitore per 4-0 a Cardedu, ha portato a sei il vantaggio sull'Accademia Sulcitana in crisi dopo la partenza sprint, piegata questa volta dalla Gioventù Sarroch. La vice capolista è stata così raggiunta dal Tertenia, vittorioso per 5-0 nel derby con la Bariese. Risale la classifica il San Vito di Angelo Padiglia , quasi al centro della classifica con 13 punti dopo il successo per 4-3 sull'Idolo, al termine di una gara difficile e combattuta. In coda restano due ex grandi: Sestu e Quartu 2000 con appena 4 punti. Nel girone B, ha portato a cinque punti il suo vantaggio sul Gonnosfanadiga costretta al pari dall'Isili in casa, in coda resta il Santadi che ha finora perso tutyte le nove gare giocate. Tre i suoi gol fatti, 54 quelli subiti.

Nel gruppo C, Macomer e Fonni vincono per 3-0 sulla Corrasi e sul Bottida e restano in vetta con venti punti. Vittorie esterne del Supramonte, dell'Abbasanta e della Dorgalese. Nel girone D, cade la capolista Monte Alma, battuta dal Valledoria, terza della classe. Una sconfitta che consente al Lanteri di avvicinarsi alla vetta, ora a tre punti. In coda, l'Alghero FC, battuto dal Malaspina, resta ad un punto. Sconfitte per il Sorso e l'Atletico Sorso: sorprende soprattutto la battuta d'arresto del Sorso, terzo in classifica piegato in casa dal Porto Torres per 1-2.

